بالفيديو.. موقف مؤثر لداوود الشريان مع جنود سعوديين في الحد الجنوبي

المصدر: عبدالرحمن المقري- إرم نيوز

أصر الإعلامي السعودي داوود الشريان على القيام بموقف إنساني، مع ضيوف برنامجه المعروف ب”الثامنة” على قناة الــMBC، حين قام من مقعد التقديم لتقبيل رؤوس جنود سعوديين جرحى في الحد الجنوبي، في نهاية حلقة اليوم الأحد.

وقال الشريان إنه يقبل رؤوس الجنود نيابة عن جميع السعوديين، ووفق توصيات من متابعين، وقبل رأس كل الجنود الحاضرين واحدا واحدا، معلقا بالقول إنه الاعتماد على جيش المملكة ونوم السعوديين قريري العين مصدر فخر له ولكل سعودي.

ويهتم برنامج “الثامنة” الذي يعرض الأحد والاثنين من كل أسبوع بموضوعات وقضايا محلية ساخنة عن الشؤون الجارية المتعلقة بالمجتمع السعودي، من خلال استضافة مسؤولين ومتخصصين لمعالجة كافة المشاكل في القضايا المهمة، مثل “التعليم” و“الصحة” و“البنى التحتية” و“الابتعاث” و“المرأة” وباقي الجهات الخدمية في السعودية، بجانب تقديم القصص الإنسانية المرتبطة بالجنسية، والنسب، والقضايا الأسرية.