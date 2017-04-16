حالة الطقس تنذر بأجواء مغبرة على السعودية خلال الأسبوع

المصدر: الرياض - إرم نيوز

تسود المملكة العربية السعودية أجواء مغبرة تتخللها سحب ماطرة، تواصل نشاطها في أجواء عدد من المناطق، وفقاً لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمملكة.

وحذر نظام الإنذار المبكر التابع للهيئة من تعرض العاصمة الرياض إلى جانب المنطقة الشرقية لرياح جنوبية نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية ومن ثم تتأثر المنطقة برياح شمالية تنخفض معها درجات الحرارة ورؤية غير جيدة بسبب الغبار والأتربة المثارة.

وذكر التقرير أن الفرصة لا تزال مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مناطق المدينة وتبوك وحائل والقصيم والجوف والحدود الشمالية، كما تتهيأ الفرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

ونشرت وزارة الصحة عبر حسابها بموقع “تويتر” تحذيرات هامة من مخاطر التعرض للغبار، مطالبة المواطنين بالتعامل بجدية مع النصائح والتوجيهات التي تقدمها باستمرار لضمان سلامة الجمهور.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع لجنود من الجيش السعودي في مواقعهم على حدود المملكة وقد غطاهم الغبار، نتيجة الرياح العاصفة المحملة بالغبار التي اجتاحت أجواء المملكة.

جنودنا المرابطين وحالهم مع الغبار الله يثبت اقدامهم وينصرهم .

يستحقون منا الدعاء#تعليق_الدارسة #غبار_القصيم pic.twitter.com/uNVYKNzjFX — فهد المطيري ابوسند (@abosnad_1) April 15, 2017

وتواصل الأجواء المغبرة مرورها بدول الخليج، حيث يسود جو مشابه أجواء دولة الإمارات، مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة، فيما تكون الرياح معتدلة السرعة بوجه عام وتنشط أحياناً في المساء والليل فوق البحر في الخليج العربي.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل ارتفاع معدلات الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكر مع فرصة لتشكل الضباب على بعض المنتطق الساحلية والداخلية.

وأفادت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية أن الأجواء ستكون غائمة جزئياً إلى غائمة والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع فرصة لأمطار متفرقة.

من جهتها، قالت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات البحرينية أن الطقس في المملكة سيكون غائماً جزئيا أحيانًا، وتدور درجة الحرارة حول المعدل، لكنه مغبر مع تصاعد الأتربة في بعض المناطق.