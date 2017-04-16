“الأمن العام” يفتح باب التوظيف في السعودية.. وهذه هي الشروط

المصدر: الرياض - إرم نيوز

أعلنت مديرية الأمن العام في السعودية فتح باب القبول والتسجيل للدورات العسكرية برتبة (جندي) لحملة الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

وذكر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية أنه يتوجب “على الراغبين في الالتحاق بالخدمة العسكرية التسجيل عبر بوابة التوظيف لوزارة الداخلية (Jobs.moi.gov.sa) اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 1438/7/19هـ”.

وأضاف أن “التسجيل سيستمر حتى يوم الخميس الموافق 1438/7/23هـ الساعة 10 صباحًا على أن تتوفر في المتقدم شروط القبول بالأمن العام مع ملاحظة التقيد بالشروط والمستندات المطلوبة والموجودة في الموقع الالكتروني.

وأفادت المديرية بأن شروط الالتحاق تكمن في أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والده في وظيفة حكومية خارج المملكة، وأن يكون حاصلاً على المؤهل المطلوب وأن لا يقل المعدل التراكمي للمؤهل عن (65 %) ولا تزيد مدة تخرجه عن 5 سنوات، وأن لا تقل درجة اختبار القدرات العامة عن (55%).

وأوضحت أنه يجب أن لا يقل عمر المتقدم عن (17) عامًا ولا يزيد عن (30) عامًا، وأن عليه اجتياز اختبارات القبول والمقابلة الشخصية النهائية، وكذلك اجتياز اختبار اللياقة البدنية واجتياز الفحص الطبي، إلى جانب العديد من الشروط الأخرى.

ونبهت مديرية الأمن العام إلى أنه لن يتم النظر في طلب أي متقدم مخالف للشروط الموضحة سابقًا، وأنه في حال عدم صحة البيانات المسجلة سوف يتم استبعاد مقدم الطلب، وأن أي طلب سابق للتوظيف يعتبر ملغى ويجب التسجيل من جديد، وأنه في حالة القبول النهائي للمتقدم للخدمة العسكرية سيتم تعديل المهنة إلى (طالب عسكري).