بالفيديو.. شاب سعودي يعتدي على عجوز وسيدة أمام المارة

المصدر: الرياض – إرم نيوز

أظهر مقطع فيديو تداوله مغردون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” شاباً يضرب عجوزا وسيدة أمام المارة في أحد الشوارع الذي يُعتقد أنها في العاصمة السعودية الرياض.

وفيما قال مغردون إن الشاب “يضرب والده ووالدته”، دعا آخرون “إلى التريث في إطلاق الأحكام حول الحادثة إلى حين معرفة الملابسات”، مشيرين إلى “إمكانية أن يكون الشاب مصابا بمرض نفسي”.

وأظهر مقطع الفيديو سيارة “بك أب” متوقفة إلى جانب طريق رئيس ويقف إلى جوارها الشاب والعجوز والسيدة، ثم أمسك الشاب بعصا وضرب العجوز، وبعد أن تمكن الأخير من تخليص العصا من يده اعتدى الشاب على السيدة بضربها على وجهها.