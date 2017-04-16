ترقب لصدور أوامر ملكية سعودية بينها السماح للمرأة بقيادة السيارة

المصدر: قحطان العبوش– إرم نيوز

قال نشطاء ومدونون سعوديون على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، إن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، سيصدر يوم غد الاثنين سلسلة أوامر ملكية بينها السماح لـ المرأة السعودية لأول مرة في تاريخ المملكة بقيادة السيارة.

ووجد كلام عدد من المدونين السعوديين البارزين، عن قرب صدور أوامر ملكية جديدة، صدى واسعًا في السعودية، ليهيمن الحديث عنها والتوقعات بشأنها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتصدر الوسم “#اوامر_ملكيه” قائمة أكثر الموضوعات تفاعلاً على موقع تويتر (الترند) الذي يعد ساحة النقاش وتداول الأخبار الرئيسية في السعودية.

وعادةً ما تصدر وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، توضيحًا حول صدور أوامر ملكية جديدة قبل صدورها بالفعل بساعات.

ومن الصعب التأكد من صحة تلك الأنباء، إذ تصدر الأوامر الملكية عن الديوان الملكي بشكل مفاجئ وغير محدد التاريخ على الدوام.

وتعود آخر الأوامر الملكية التي أصدرها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى الثاني من ديسمبر/كانون الأول الماضي، وشملت إعفاء عدد من المسؤولين وبينهم وزراء، وتعيين آخرين جدد مكانهم، وأعادت هيكلة هيئة كبار العلماء بالمملكة، وإقرار تشكيلة جديدة لمجلس الشورى.

وكانت “إرم نيوز” نقلت عن مسؤول سعودي بارز الشهر الماضي قوله، إنه اطلع على مسودة قرار حكومي تتضمن السماح للنساء بقيادة السيارة في المملكة وشروطها وشروط الحصول على رخصة قيادة، وأن صدورها في أمر ملكي سيكون في أبريل/نيسان الحالي.

واستقطبت شائعة صدور أوامر ملكية نهاية الشهر الماضي، آلاف السعوديين على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل غير مسبوق، قبل أن يتضح أنها غير صحيحة.