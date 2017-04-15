في جلسة مغلقة.. الشورى السعودي يناقش مواضيع عدة منها إعادة النظر بـ”نظم تأديب الوزراء”

المصدر: الرياض - إرم نيوز

كشفت مصادر سعودية أن الجلسة التي سيعقدها مجلس الشورى يوم غدٍ الأحد ستكون مغلقة.

وقالت المصادر، التي تحدثت لصحيفة “سبق” ووصفتها بالموثوقة: إن جلسة مجلس الشورى المنتظرة غدًا ستكون مغلقة، وإنه من المتوقع أن يصدر المجلس بعد انتهاء الجلسة بيانًا يوضح فيه الموضوعات التي ناقشها الأعضاء وما اتخذوه من قرارات.

وتوقعت نفس المصادر أن تُخصص الجلسة لمناقشة بعض الموضوعات والمقترحات تمهيدًا لرفعها إلى مجلس الوزراء.

ومن أبرز المواضيع المستعجلة التي أحيلت للمجلس مؤخرًا، نظام الضريبة الانتقائية الذي ناقشه المجلس الأسبوع الماضي، كما تحدث بعض الأعضاء في وقت سابق عن ضرورة إعادة النظر في نظم تأديب الوزراء والموظفين .