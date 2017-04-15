الإسكان.. تعرف على عدد الوحدات السكنية التي خصصتها السعودية لمواطنيها منذ مطلع 2017‎

المصدر: الرياض - إرم نيوز

خصصت المملكة العربية السعودية، 55.4 ألف منتج سكني وتمويلي لمواطنيها منذ مطلع العام الجاري.

ويأتي ذلك، ضمن خطتها لتخصيص 280 ألف منتج سكني وتمويلي على مدار العام بأكمله.

وقالت الوزارة، في بيان، إن المنتجات التي تم تخصيصها توزعت بين 23.1 ألف قرض تمويلي، و29.3 ألف منتج سكني (فلل وأراض سكنية).

وأعلنت وزارة الإسكان السعودية، في مؤتمر صحفي اليوم السبت، عن الدفعة الثالثة من المنتجات السكنية الممنوحة لمواطنيها خلال العام الجاري.

ومنتصف يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت السعودية أنها ستخصص 280 ألف منتج سكني لمواطنيها، تشمل وحدات سكنية وقروضا وأراضي خلال العام الجاري، ضمن برنامجها للدعم السكني في البلاد.

وتسعى المملكة، وفق رؤيتها التي أعلنتها في 25 أبريل/ نيسان الماضي، لرفع نسبة تملك المواطنين للمساكن بنسبة 5% من 47% إلى 52% بحلول 2020، ما يستدعي بناء آلاف المساكن.

ويعاني جانب كبير من السعوديين من الحصول على مسكن، بسبب ارتفاع الأسعار وعدم توافر الأراضي الصالحة للبناء نتيجة لامتلاك أقلية مساحات كبيرة من الأراضي غير المستثمرة.

ولمواجهة ظاهرة احتكار الأراضي ودفع مالكيها لتطويرها، وافق مجلس الوزراء السعودي في 13 يونيو/حزيران الماضي، على لائحة رسوم الأراضي البيضاء بنسبة 2.5% سنوياً.