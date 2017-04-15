معاتباً السعودية.. الرئيس الإندونيسي: حملت المظلة للملك سلمان والأموال ذهبت للصين

المصدر: إسماعيل الحلو – إرم نيوز

أعرب الرئيس الإندونيسي جوكو يويدودو عن خيبة أمله بعد إعلان المملكة العربية السعودية استثمار 65 مليار دولار في الصين، مقارنة بالاستثمار في أندونيسيا الذي يصل إلى 9.4 مليار دولار.

وقال الرئيس جوكوي خلال زيارته لبونتيت بيسانترين وهي مدرسة داخلية إسلامية في سيريبون “استثمار السعودية في إندونيسيا كبير، إلا أنني مندهش من أن الملك حين ذهب للصين وقّع عقوداً تجاوزت 870 تريليون روبيه”.

وأضاف “حتى أنني حملت المظلة للملك، غير أننا حصلنا على مقدار أقل. لقد خاب أملي قليلاً”. مشيراً إلى “المعاملة الخاصة” التي تلقاها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز خلال زيارته لإندونيسيا من قبل الرئيس الإندونيسي الشهر الماضي.

وفيما اعتُبر حينها”معاملة خاصة” حمل الرئيس الأندونيسي المظلة في استقبال الملك سلمان الذي ترافق مع هطول أمطار غزيرة .

وقام الرئيس جوكوي شخصياً بالترحيب بالملك عند وصوله إلى مطار هالمبير دانكوسوما شرقي جاكرتا. عدا عن موكب الشرطة وفرسان الجيش، وهي أمور نادراً ما تُرى خلال زيارة أي ضيف آخر للبلاد.

ووعد الرئيس بإجراء مكالمات هاتفية مع الملك وولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان آل سعود لمناقشات أكبر بخصوص الاستثمار.

وقوبلت زيارة الملك بتفاؤل كبير على مستوى البلاد. حيث اعتبرت زيارة تاريخية، وأن الملك سلمان كان أول ملك سعودي يزور أندونيسيا منذ 47 عاماً.