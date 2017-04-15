السعودية.. العثور على طفلة منتحرة في ظروف غامضة

المصدر: الرياض – إرم نيوز

عثرت أسرة سعودية على طفلتها مشنوقة بشماغ في ظروف غامضة وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية.

وفي التفاصيل أن سيدة تفاجأت بإغلاق ابنتها البالغة من العمر 11 عامًا باب غرفتها في استراحة بمدينة الطائف السعودية، لتستعين بالجيران لمساعدتها على فتح باب الغرفة.

وحاول جيران السيدة فتح باب الغرفة، لكنهم عجزوا عن ذلك، ما اضطُرهم لكسر غطاء مكيف الغرفة والدخول من خلال فتحته.

وبعد دخول الأم والجيران إلى الغرفة وجدوا الطفلة معلَّقة بشباك الغرفة بواسطة “شماغ” ملفوف حول رقبتها، حيث تم نقل الطفلة إلى المستشفى ليتبين أنها متوفاة.

وتم تسليم الطفلة لذويها ليتم دفنها، فيما فتحت الأجهزة الأمنية تحقيقًا في الحادثة.