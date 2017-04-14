حفل تخرج محرج لجامعة سعودية بسبب هذه الصور‎

المصدر: الرياض – إرم نيوز

تفاجأ بعض الأهالي والحضور لحفل خريجي طلاب سعوديين مساء أمس الخميس من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بأختام على ثيابهم البيضاء تحمل شعار الجامعة، ما أثار سخرية واسعة بمواقع التواصل الاجتماعي في المملكة.

ووثقت صور تداولها مغردون سعوديون بشكل واسع عبر “تويتر”، الموقع الأكثر استخدامًا في المملكة، هذه الأختام التي طبعت على ثياب خريجي الدفعة السابعة والأربعين وبعض الذين شاركوهم حفل التخريج.

وسبب هذا الموقف المحرج يعود إلى أن قيام الجامعة بتغطية مقاعد الاستاد الرياضي الذي أقيم فيه الحفل بأكياس بلاستيكية مطبوع عليها شعار الجامعة، وهو ما لم يتم الانتباه له من قبل الطلاب والحضور.

وفي تعليق على الموقف، قالت الجامعة في تغريدة لها عبر موقعها الرسمي بتويتر: “غُلّفت مقاعد الاستاد الرياضي لحمايتها من الغبار بأكياس طُبع عليها الشعار من الداخل، نعتذر لعدم التأكيد على الحضور بإزالتها قبل الجلوس عليها”.