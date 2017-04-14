شاهد بالفيديو.. ردة فعل الأمير محمد بن سلمان تجاه أحد حراسه

المصدر: قحطان العبوش - إرم نيوز

أظهر مقطع فيديو حديث، ولي ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، ينهر أحد حراسه الشخصيين ويبعده من أمامه لمصافحة مواطن سعودي عجز عن الوصول للأمير الشاب.

وصور مقطع الفيديو يوم أمس الخميس خلال حضور الأمير محمد للحفل الختامي لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل الذي أقيم في منطقة الرياض وحضره العاهل السعودي الملك سلمان وعدد من قادة وممثلي دول الخليج.

ويظهر في المقطع الأمير محمد بن سلمان يقوم بسحب أحد الحراس ويبدو عليه الغضب، قبل أن يمد يده لمواطن سعودي مسن وقف بجانبه والتقط صوراً تذكارية، ليتبعه آخر مستغلاً ابتعاد الحارس الشخصي ويصافح الأمير أيضاً.

وشهد الحفل الختامي محاولات كثير من الحاضرين الوصول لعدد من أبرز الزعماء والمسؤولين الخليجيين الحاضرين بهدف التصوير معهم، ما دفع العاهل السعودي الملك سلمان للاعتذار من أحدهم وطلب تأجيل اللقاء به لليوم التالي بسبب كثافة الحاضرين ورغبة الكثير منهم بالوصول للملك.