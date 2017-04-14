شاهد بالفيديو.. تكريم شرطي المرور السعودي الذي تعرض للضرب على يد كويتي

المصدر: الكويت – إرم نيوز

كرّمت وزارة الداخلية الكويتية، رجل الشرطة السعودي الذي يعمل في دوريات مرور الأحمدي، وتعرض للضرب من قبل أحد الكويتيين قبل أيام في حادثة انتشرت على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وسلم وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء فهد الشويع، الشرطي “أحمد عيد الظفيري” شهادة تقديرية لقيامه بالمهام الموكلة إليه بجد وإخلاص.

وأظهر مقطع فيديو طلب وكيل الداخلية خلال حفل التكريم من الضباط وضباط الصف، الوقوف تحية للشرطي “الظفيري”، فيما علا تصفيق الحاضرين احتفاءً به.

من جهة أخرى، رفضت النيابة العامة الكويتية، أمس الخميس، عرض المواطن المعتدي على الطب النفسي أو إخلاء سبيله، وأمرت بحجزه لمدة 21 يوماً، وإحالته إلى السجن المركزي.

يذكر أن المواطن الكويتي كان قد اعتدى بالضرب على الشرطي خلال مباشرته لمشاجرة وقعت بين المواطن ووافد آسيوي على خلفية حادث مروري وقع بينهما بأحد شوارع مدينة الأحمدي بالكويت، فيما ذكر محامي المواطن أن موكله يعاني من مرض نفسي يعرف باسم “اضطراب الضلالات”.