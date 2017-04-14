سعوديون يطالبون بطرد الإعلامية المصرية رنا هويدي من قناة mbc لهذا السبب

المصدر: خاص – إرم نيوز

أدت تغريدات انتشرت عبر حساب موثق في “تويتر” للإعلامية المصرية، رنا هويدي، إلى حالة سخط وغضب كبيرين بين السعوديين.

وتعمل رنا هويدي في قناة mbc مصر وتقدم عبر شاشتها برنامج “حديث المساء”، في الوقت الذي انتشرت فيه عدة تغريدات عبر صفحة رسمية باسمها، تحمل إساءات وانتقادات للمملكة.

وتداول مغردون التغريدات على نطاق واسع، إلا أنّ الحساب الذي انتشر باسم الإعلامية تم إلغاؤه، ولم يُعرف إن كانت الشركة هي من ألغت الحساب أم دينا بنفسها.

وطالب سعوديون عبر هاشتاغ #سب_السعودية_وتعين_في_mbc، بطرد الإعلامية، محملين القناة مسؤولية كبيرة تجاه دعمها لمن اعتبروهم “مسيئين” للسعودية، مستغلين التغريدات لتوجيه اتهامات للقناة، حيث علق “عايض” مطالبًا بفصل الإعلامية: “أول مرة أكون ضد القناة وأضم صوتي للمطالبين بفصل المذيعة المسيئة للمملكة العربية السعودية”.

واستنكرت “أحلام” توظيف إعلامية، نشرت تغريدات مُهينة وغير أخلاقية: “كيف القناة سمحت بتوظيفها وهاي أخلاقها”؟!.

وقال “عادل”: ” تبي قطع أصبع ذي تسب السعوديات ويعينونها في قناة السعوديات كيف صار هذا .. استفزاز من نوع خآر”.

وأيد “بندر بن عبدالعزيز”: ” قناة تتفنن بقهر السعوديين حسبي الله عليها وعلى كل مسؤول يرى هذا المنكر ولا يغيره”.

لكن الإعلامية رنا هويدي، نفت بشدة عبر صفحة “تويتر” غير موثقة، أي صلة لها بالتغريدات، موضحة أن التغريدات عبارة عن “فوتوشوب”.

#سب_السعوديه_وتعين_في_mbc حسبي الله ونعم الوكيل ربنا ينتقم من كل حد ظلمني — رنا هويدي (@RANAHeWeidy_1) April 14, 2017

وتابعت في تغريدة أخرى، مؤكدة: “السعودية والشعب السعودي على رأسي أنا بحبكم أوي”.

#سب_السعوديه_وتعين_في_mbc السعودية والشعب السعودي على راسي انا بحبكم اوي — رنا هويدي (@RANAHeWeidy_1) April 14, 2017

فيما كتبت أيضًا عبر صفحة أخرى، أن حسابها الرسمي تعرّض للاختراق، نافية مجددًا علاقتها بالتغريدات: “مستحيل أسب بلدي الثاني السعودية”.

مستحيل أسب بلدي الثاني السعودية #سب_السعوديه_وتعين_في_mbc — رنا هويدي (@abd1684) April 14, 2017

وقالت: “لدي إثبات أن حسابي كان متهكرًا وراح تشوفوه في السناب، أنا بحب الشعب السعودي وما أفكر أغلط أو أتسبب بأذاه بحرف واحد”.

عندي اثبات انو حسابي كان متهكر وراح تشوفوه في السناب ، انا بحب الشعب السعودي وما افكر اني اغلط او ااذيه بحرف واحد — رنا هويدي (@abd1684) April 14, 2017

ويشنّ بعض السعوديين منذ مدة حملة شرسة ضد قناة mbc، خاصة بعد انتشار تغريدات تحت وسم #كوني_حرة، اعتبره مواطنون أنه تحريض لنساء المملكة للتمرد على العادات والتقاليد، وهو ما دفع بالأمير عبدالعزيز بن فهد، إلى توجيه إنذار قوي للقناة، التي خرجت لاحقًا وأعلنت اعتذارها رسميًا، لافتة إلى اتخاذها إجراءات ضد المسؤولين عن التغريدات.