الكشف عن تفاصيل مثيرة في واقعة ابتزاز لبناني لزوجته السعودية.. ومفاجأة وقعت أثناء الاقتحام

المصدر: الرياض – إرم نيوز

تحدثت مصادر في المملكة العربية السعودية عن تفاصيل جديدة ومثيرة لعملية اختطاف وابتزاز تورط بها لبناني متزوج من مواطنة سعودية في جدة، بهدف الاستيلاء على مليون ريال منها.

وذكرت المصادر إلى أن التقنيات الحديثة بمركز العمليات في مكة نجحت في تحديد موقع الخاطفين وتفسير جريمة الخطف الافتراضي التي دبرها الزوج لخداع زوجته.

وتابعت أن الجهات الأمنية فوجئت خلال اقتحامها موقع احتجاز الرهينة الافتراضية أن زوج المواطنة يتناول وجبة الإفطار مع خاطفيه في حديقة المنزل، لافتة إلى أنها سارعت في القبض عليهم وإفساد خطتهم في تضليل الزوجة وابتزازها.

بدوره، قال مدير مركز العمليات الموحد بحسب “سبق”، أن المركز تلقى بلاغا في الساعة السابعة صباحا من الوكيل الشرعي لوالد المرأة المحتجزة للإبلاغ عن تعرض مواطنة وزوجها اللبناني لعملية سطو مسلح داخل منزلها، موضحا أن الجهات الأمنية تمكنت من التواصل مع المواطنة أثناء الاحتجاز، وهي قدمت بعض المعلومات تفيد بقيام شخصين بالسطو على منزلها عند الساعة الثالثة والنصف صباحا، وخطفا زوجها وطالباها بفدية مليون ريال.

ولفت إلى أن مركز العمليات وضع خطة لاصطياد الخاطفين من خلال قيام الزوجة بالتفاوض معهم لحين تحديد الأجهزة الحديثة موقع الخاطفين، مشيرا إلى أن قوات الأمن سارعت إلى محاصرة الموقع واقتحامه والقبض على الجناة وتحريز أدوات الجريمة، حيث اتضح أن الخطة قام بها زوج المواطنة بمعاونة آخرين لإجبار زوجته على دفع فدية كبيرة بدعوى تعرضه للاختطاف من عصابة سطو مسلح.