دعوى قضائية ضد بنوك وشركات سعودية بشأن تعويضات “11 سبتمبر”

المصدر: نيويورك - إرم نيوز

أقامت أكثر من 12 شركة تأمين أمريكية مرتبطة بشركة “ترافيلرز كوز” دعوى قضائية تطالب بتعويضات لا تقل عن 4.2 مليار دولار من بنكيْن وشركات سعودية مرتبطة بعائلة بن لادن وبضع جمعيات خيرية.

وأُقيمت الدعوى في محكمة جزائية أمريكية في مانهاتن وهي أحدث إجراء لتحميل كيانات سعودية المسؤولية القانونية عن هجمات 11 سبتمبر والتي راح ضحيتها 3000 شخص في نيويورك وواشنطن.

وتشمل قائمة المدّعى عليهم 10 كيانات منها: “مصرف الراجحي” و”البنك الأهلي التجاري” وشركتا “دلة أفكو عبر البلاد العربية” وشركة “محمد بن لادن” و”رابطة العالم الإسلامي” وجمعيات خيرية أخرى.

وتتهم الدعوى القضائية تلك الكيانات بالمساعدة والتحريض على الهجمات من خلال أنشطة لدعم القاعدة خلال السنوات السابقة على الهجمات.

وتقول عريضة الدعوى “دون المساعدة المقدمة من المدّعى عليهم لم تكن القاعدة لتقدر على النجاح بتخطيط وتنسيق وتنفيذ هجمات 11 سبتمبر التي كانت نتيجة متوقعة ومقصودة لدعمهم المادي ورعايتهم للقاعدة.”

وطالبت شركات التأمين باسترداد مبالغ دفعت إلى حَمَلة وثائق تأمين عانوا إصابات وخسائر في الممتلكات والأعمال نتجت عن الهجمات.