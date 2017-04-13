بالفيديو.. اسم أنثى قرد يشعل جدلًا طائفيًا في السعودية

المصدر: قحطان العبوش – إرم نيوز

تسبب اسم أنثى قرد ظهرت في مقطع فيديو برفقة صاحبها خلال فعاليات مهرجان سياحي يقام في المنطقة الشرقية بالسعودية حاليًا، بجدل طائفي واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن اعتبره بعض السعوديين ذا دلالة دينية مسيئة.

وبدأ الجدل عندما نشر أحد المدونين السعوديين مقطع فيديو قصيرًا من مهرجان الوفاء الذي يقام حاليًا في سيهات بمحافظة القطيف في المنطقة الشرقية التي يقطنها الشيعة، تظهر فيه أنثى قرد برفقة صاحبها الذي أطلق عليها اسم “عيّوشة” ويقوم بمداعبتها بينما يتجمع حوله عدد من الناس.

وأثار المقطع جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، وتم تداوله بشكل لافت، بعد أن اعتبر بعض السعوديين الاسم مسيئًا لأم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر زوجة الرسول محمد -عليه السلام- ويستوجب معاقبة صاحب أنثى القرد.

وأشعل مقطع الفيديو سجالاً مماثلاً حول القضية ذاتها، وسط مشاركات واسعة من قبل مغردين سعوديين على موقع “تويتر” طالبوا عبر الوسم ” #مهرجان_سيهات_يشتم_أم_المؤمنين” بمحاسبة القائمين على المهرجان وصاحب أنثى القرد.

وردت إدارة مهرجان الوفاء على الجدل الحاصل بنشر مقطع فيديو ظهر فيه صاحب حديقة حيوان يدعى فيصل عسيري، وأكد أن القرد يعود لحديقته، وأن اسمه الحقيقي “علوش” أو “علوشة” وليس كما تم تداوله بـ “عيوشة”.

وأضاف عسيري أن اختيار اسم القرد جاء بعد استجابته وتفاعله مع القائمين على الحديقة مع هذا الاسم، وأنهم لا يقصدون في اسم القرد ولا اسم أي من حيوانات الحديقة الأخرى الإساءة لأي طائفة أو دين أو معتقد، وأن حيوانات الحديقة شاركت سابقًا بعدة مهرجانات في السعودية.

وبدأ مهرجان الوفاء في نسخته التاسعة هذا العام، مطلع الشهر الجاري ويستمر لمدة 30 يومًا ويشهد فعاليات فنية وسياحية وثقافية واقتصادية متنوعة تشهد إقبالاً كبيرًا من الزوار.