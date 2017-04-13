بالفيديو.. أبناء “المسن المحتجز” في السعودية يروون تفاصيل علاقتهم بوالدهم.. وأسباب فعلتهم

المصدر: الرياض – إرم نيوز

كشف الأبناء الذين احتجزوا والدهم المسن في غرفة موصدة بالسلاسل جنوب جدة في المملكة العربية السعودية، أن سبب إقدامهم على تصرفهم، حالة والدهم الصحية التي تسببت باختفائه عن المنزل بالأشهر، وخروجه المستمر من البيت دون ارتداء ملابس.

وقال أبناء المسن المحتجز، لـ”عين اليوم”، إن والدهم تركهم قبل 30 سنة ورمى الحمل كاملاً على والدتهم، وإنهم تحمّلوه وأدخلوه البيت، حيث صار يفتعل كل يوم مشكلة، ثم يخرج ويختفي لأيام.

وأوضح أحد الأبناء أنهم أقدموا على غلق باب الغرفة على والدهم بالسلاسل نتيجة خروجه بشكل متكرر دون معرفة وجهته، الأمر الذي يعرضه لمخاطر عديدة، منها حادثة الدهس التي تعرّض لها في السابق، مؤكدًا أنه يعاني من الزهايمر والخرف.

وأضاف، أنهم تحملوا عبء الحفاظ على حياته، بغلق الباب عليه بالسلاسل، لافتًا إلى أن والده كان يخرج من البيت بملابس رثة ويختفي بالشهر والشهرين، مشيرًا إلى أن الجيران الذين اشتكوا من حبسه بالسلاسل هم من يريدون أن يتم احتجازه.

بدورها، أكدت ابنته أن هناك تقارير رسمية تؤكد أن والدهم ضاع أكثر من مرة، مبررة إقدام الوالد على الصراخ دومًا بحسب شهادة الجيران، بسبب رفضه أن يتم تنظيفه أو تغيير ملابسه المتسخة بأخرى نظيفة، وهو ما حدث في أحد المستشفيات، نافية في الوقت نفسه أن يكون قد تعرض للتعذيب.