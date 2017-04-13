بالفيديو.. هذا ما فعله وليّ وليّ العهد السعودي بعد إلقاء شاعر قصيدة بالفارسية في مهرجان الإبل

المصدر: الرياض – إرم نيوز

استقبل وليُّ وليّ العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الشاعر ناصر الفراعنة بعد إلقائه قصيدته الحماسية أمام العاهل السعودي في اختتام مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، بالسّلام الحار و”قارورة ماء”، وفقًا لما أوردته “الإخبارية”.

وبعد فراغ الفراعنة من إلقائه قصيدته توجّه للسلام على الملك سلمان، ثم اتَّجه بعد ذلك إلى الأمير محمد بن سلمان، الذي استقبله مبتسمًا وبسلام حار وحوار ضاحك، كما منحه قارورة ماء يروي بها ظمأه بعد إلقائه الحماسي.

يذكر أن الشاعر ناصر الفراعنة ألقى أبياتًا من قصيدته باللغة الفارسية، ندَّد فيها بإرهاب إيران واستفزازاتها، ما أثار إعجاب الملك والحاضرين.