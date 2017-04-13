السعودية تعلن شروطها لمنح الـ”غرين كارد” للوافدين

المصدر: الرياض – إرم نيوز

أعلن نائب رئيس اللجنة المالية في مجلس الشورى السعودي، فهد بن جمعة، أن مستحقي الـ”غرين كارد” يجب أن تتوافر فيهم 9 شروط على الأقل.

وأوضح بن جمعة الشروط التسعة للحصول على الـ”غرين كارد” وهي:

1- مستوى تعليمي نادر.

2- مؤهلات دقيقة.

3- مؤهلات مطلوبة.

4- توافر أفكار علمية وعملية تفيد المملكة.

5- القدرة المالية العالية للمستثمر.

6- تحقيق استثمارات طويلة الأجل.

7- تحقيق مكاسب من الاستثمارات.

8- توظيف السعوديين.

9- إضافة قيمة اقتصادية للمملكة.

وأضاف بن جمعة أن “غرين كارد” ليست متاحة للجميع، وإنما لبعض الوافدين، لافتًا إلى أنها تمنح أيضا للأطباء المتميزين وذوي الابتكارات، والتخصصات التي لا تؤثر على توظيف السعوديين.

وبين أن تحديد أهلية الوافد لـ”غرين كارد” يتم عبر عدة جهات في مقدمتها وزارة التجارة والاستثمار، مشيرًا إلى أن الـ”غرين كارد” تحمي المملكة من الاستغلال الاقتصادي.