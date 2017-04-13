“والد الطفلة المعنفة دارين” يكشف عن مفاجأة في قضية طفليه من زوجته السعودية (صور)

المصدر: الرياض – إرم نيوز

نفى والد الطفلة المعنفة دارين، الاتهامات التي وجهتها له طليقته الأخرى السعودية، باحتجازه طفليه مدة أسبوعين وتعذيبهما.

وكشف والد دارين، ويدعى أحمد حركة، أن طليقته السعودية وأسرتها هم من قاموا بتعذيب طفليه بالضرب والعض، مؤكدا أن معه تقارير طبية تثبت ذلك.

وأضاف، أنه بعد تسلم طفليه بموجب قرار المحكمة الذي منحه الحق بزيارتهما كل أسبوعين، لاحظ كدمات وآثار ضرب وعض في أجزاء متفرقة بجسديهما، وحين سألهما عن الأمر، قالا له إن من فعل ذلك والدتهما وبعض أفراد أسرتها.

وصرح الأب لصحيفة “عكاظ”، إنه فتح بلاغا رسميا لدى شرطة الكعكية على الفور، في حين تمت إحالة الطفلين للمستشفى لإثبات الحالة.

وقال إنه رفض إعادة طفليه لأمهما بعد الزيارة خوفا عليهما من تكرر ضربهما وتعذيبهما من قبل أسرة طليقته، مشيراً إلى أنه كان ينتظر موعداً تم تحديده من قبل الحماية الاجتماعية للوقوف على حالة الطفلين.

وكانت طليقة “حركة” السعودية قد اتهمته في وقت سابق بأنه قام بخطف الطفلين واحتجازهما، فيما اشتهر “حركة” بكونه والد الطفلة دارين، والذي ظهر في فيديو انتشر على نطاق واسع في المملكة وسبب غضبا كبيرا وهو يعنفها ويضربها، قبل أن تتدخل وزارة العمل وتعيد الطفلة لأمها.