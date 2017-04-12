الضمان الاجتماعي.. مليون مستفيد في السعودية حدّثوا بياناتهم‎

المصدر: الرياض – إرم نيوز

أنهى أكثر من مليون من ذوي الإعاقة في السعودية، تحديث بياناتهم إلكترونياً، عبر البوابة المخصصة لذلك، بالإضافة إلى فروع الوزارة بالمناطق، منذ بدء إعلان تلقي طلبات التحديث.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، أن 1.007.248 أنهوا تحديث بياناتهم، لافتاً إلى أن بيانات المحدثين تنقسم إلى ثلاثة أقسام، أولها مستفيدو الضمان، والذين شكّلوا نحو 71% من إجمالي من حدّثوا بياناتهم، أما القسم الثاني فهم مستفيدو الرعاية، وبلغت نسبتهم نحو 18% من إجمالي محدثي البيانات، والقسم الثالث يجمع بين القسمين السابقين، وهم مستفيدو الرعاية والضمان معاً، وبلغت نسبتهم نحو 11%.

وتابع: شكّلت نسبة الإناث النسبة العليا بنحو 59% من المستفيدين الذين حدّثوا بياناتهم، بعدد قدره 594.17 ألف أنثى، بينما بلغ عدد الذكور نحو 413.074 ألفاً بنسبة 41%، وفق ما ذكر موقع سبق السعودي.

وأشار “أبا الخيل” إلى أن تحديث بيانات المستفيدين، الذي يستمر حتى 1 أذار/مارس يتم وفق آلية تتميز بالدقة، وتراعي ظروف المستفيدين، وتساعدهم على إتمام عملية التحديث وفق الأنظمة واللوائح المعتمدة، والوصول إلى غير القادرين منهم؛ لخدمتهم في مواقعهم، لافتاً إلى أن الوزارة تسعى لرفع مستوى جودة الخدمة المقدّمة، وبناء آلية تواصل مستقبلية فعالة مع كل المستفيدين من خدماتها؛ تحقيقاً لرسالتها في الوصول إلى المستفيدين أينما كانوا، وتفعيل وسائل التواصل المباشر مع مستفيدي الضمان والرعاية الاجتماعية، والوصول لهم في أي وقت، وبشكل ميسر وسهل.

وأضاف: بتوزيعهم على المناطق الإدارية للمملكة، جاءت منطقة مكة المكرمة الأعلى من حيث عدد المستفيدين، حيث بلغت نسبتهم نحو 20.5% من إجمالي المستفيدين الذين حدثوا بياناتهم على مستوى المملكة، تلتها منطقة الرياض بنسبة 16%، ثم المنطقة الشرقية بنسبة 13.5%، فيما حلت منطقة عسير في المرتبة الرابعة بـ 11.5% من إجمالي عدد المحدثين في المملكة.

وتابع: جاءت منطقة جازان في المرتبة الخامسة بـ 8.8% من الإجمالي، تلتها المدينة المنورة بـ 6.9%، ثم القصيم بنحو 4.7%، فيما حلت حائل في المرتبة الثامنة بنسبة 4.6%، تلتها منطقة تبوك بنسبة 3.4% من الإجمالي، بينما جاءت منطقة نجران بالمركز العاشر، حيث شكل عدد من حدثوا بياناتهم في المنطقة نحو 3.1%من إجمالي المحدثين، تلتها منطقة الجوف بنسبة 2.5%، بينما جاءت منطقة الباحة في المركز الثاني عشر بنسبة 2.4%، وأخيراً حلت منطقة الحدود الشمالية في المركز الثالث عشر بـ 2.1%.