مرور الرياض” سيسمح لذوي المسنة التي توفيت بحادث بالمطالبة بدية بهذه الحالة”

المصدر: الرياض – إرم نيوز

أعلن المتحدث الرسمي لمرور منطقة الرياض في السعودية، طارق الربيعان، اليوم الأربعاء، أن المواطنة المسنة التي توفيت في حادث مروري أثناء قيادتها سيارتها جنوب حائل، فيما أصيبت شقيقتها، يحق لذويها المطالبة بديتها.

وأوضح الربيعان، بحسب “عين اليوم”، أنه رغم مخالفة المواطنة بقيادة السيارة، حيث أنه غير مسموح لها بذلك، إلا أنه وفي حالة حمّل تقرير المرور الطرف الآخر مسؤولية الحادث، فإنه يحق لذويها الحصول على الدية.

وكانت مصادر أمنية قد كشفت، مساء الأحد، عن تفاصيل الحادث، حيث ذكرت أن المواطنة كانت في مركبة من نوع “بيك اب” فيما سيارة الرجل الذي صدمها “لاند كروزر”، وقد توقفت بشكل خاطئ على الطريق، لتقديم صدقة للعمالة، فاصطدم بها قائد السيارة من الخلف، حيث لم يتمكن من تفاديها.

يُذكر أن النساء الكبيرات بالسن يقدن السيارات في بعض المحافظات والقرى بمنطقة حائل بهدوء وبدون مضايقات منذ سنوات طويلة.