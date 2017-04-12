وزير المالية السعودي: الإفلاس ليس عيبًا‎ (فيديو)

المصدر: الرياض – إرم نيوز

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن الإفلاس ليس عيبا وإنه في كل دول العالم يوجد بنوك وشركات تفلس وتظهر بنوك وشركات أخرى.

وأضاف الوزير خلال لقاء مع رجال وسيدات الأعمال بالمنطقة الشرقية أن رجال الأعمال والقطاع الخاص قد يتعرضون لخسائر؛ بسبب إجراءات التصحيح الاقتصادي والاقتصاد بشكل عام، ولكن ليس بسبب الحكومة، مؤكدًا ضرورة قبول الدورة الاقتصادية، مشددًا على أهمية التصحيح الاقتصادي وعدم الخوف منه.

وأوضح أنه كمحام أيضًا يرى أن أكثر سؤال يواجهه المحامون من المستثمرين الأجانب يكون حول إجراءات الإفلاس في السعودية، مضيفًا أنه لا يوجد لدينا إجراءات، معلقًا: “عيب الواحد يفلس عندنا”.