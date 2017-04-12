لطيفة أبونيان تدخل التاريخ.. أول سعودية تشغل منصب مستشارة لوزير

المصدر: الرياض – إرم نيوز

عينت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في السعودية لطيفة أبونيان أول امرأة في منصب مستشارة لوزير شؤون الرعاية الاجتماعية، في خطوة جديدة تعزز حضور المرأة في المناصب الحكومية والتنفيذية بالمملكة.

وكان وزير العمل علي الغفيص أصدر قرارًا وزاريًا الثلاثاء، بتكليف لطيفة بنت سليمان أبونيان، مستشارة له، بناء على الصلاحيات المخول بها نظامًا.

وتعد لطيفة أبونيان من الكفاءات الاجتماعية المؤهلة في وزارة الشؤون الاجتماعية، وسبق أن تقلدت عددًا من المناصب القيادية في الدُور والمؤسسات الاجتماعية النسائية، منها المديرة العامة للإشراف النسائي الاجتماعي، وأخيرًا وكيلة وزارة الشؤون الاجتماعية.

وجاء تعيين أبونيان بعد تعيين امرأتين في مناصب قيادية بالقطاع المالي السعودي هما سارة السحيمي في منصب رئيس مجلس إدارة شركة السوق المالية السعودية “تداول” وهي أكبر بورصة في الشرق الأوسط والجهة الوحيدة المصرح لها بالعمل كسوق للأوراق المالية في المملكة في سابقة تعتبر الأولى في تاريخ المملكة، ورانيا محمود نشار رئيسًا تنفيذيًا لمجموعة ساميا المالية السعودية.