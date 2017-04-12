بالصور.. تفاصيل خطة ابتزاز سعودية بـ”الحزام الناسف” والكشف عن جنسية الزوج والمتورطين

المصدر: الرياض – إرم نيوز

كشفت الأجهزة الأمنية في جدة السعودية بعد إلقائها القبض على المتهمين، تفاصيل قيام العصابة بابتزاز مواطنة بقيادة زوجها اللبناني للحصول على مليون ريال.

وقالت مصادر، بحسب صحيفة “سبق”، أن اللبناني، 39 عاما، متزوج من المواطنة السعودية، 34 عاما، اتفق مع شخصين آخرين، أحدهما مقيم باكستاني كان يعمل في مؤسسة والد الزوجة، وشخص آخر فلسطيني، على ابتزازها مقابل مليون ريال.

وأوضحت المصادر، أن اللبناني اجتمع مع الباكستاني قبل 3 أسابيع لوضع خطة التنفيذ، واتفقا على أن يشركا معهما الفلسطيني.

وأضافت أن الجناة أعدوا أدوات الجريمة، والتي اشتملت على مسدس وأسلحة بيضاء، إضافة إلى لوحة رقمية، ثبتت على شكل حزام ناسف.

وفي يوم الواقعة، اقتحم الباكستاني والفلسطيني منزل الزوجة بجدة وبحوزتهما مسدس وسكين وادعيا أن لديهما حزاما ناسفا، وقاما باحتجاز زوجها اللبناني، مهددين بقتله أو الإخلاء عنه نظير مليون ريال.

وذكرت المصادر، أن الزوجة تظاهرت بالرضوخ لطلبهم في دفع المبلغ، وذلك وسط استنجاد الزوج محاولا استعطاف زوجته. ثم قامت الزوجة بمغافلة العصابة حينما طلبت منهم السماح لها بإجراء اتصال لتأمين المبلغ، ومررت البلاغ لمركز العمليات الموحد دون علم الجناة.

وأقر الجناة بعد القبض عليهم بجرمهم، واعترفوا بتفاصيل عملية الابتزاز وتخطيط الزوج لها.