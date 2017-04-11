صور مؤثرة في جنازة الأمير السعودي سعد بن فيصل

المصدر: الرياض– إرم نيوز

أدى مئات السعوديين، اليوم الثلاثاء، في المسجد الحرام صلاة الميت على الأمير سعد بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود، الذي أعلن الديوان الملكي عن وفاته أمس الإثنين.

والأمير سعد، هو أحد أبناء الملك فيصل بن عبدالعزيز، ووالدته هي الأميرة هيا بنت تركي بن عبد العزيز بن عبد الله آل سعود.

وأظهرت صور بكاء الأمير خالد الفيصل أثناء الدفن.

ولد الأمير سعد عام 1942 ، ودرس في جامعتي كمبردج و برينستون، وكان يعمل نائباً لرئيس شركة “بترومين”، قبل أن يترك وظيفته ويتفرغ لأعماله الخاصة.

والأمير سعد هو شقيق وزير الخارجية السعودي الراحل الأمير سعود الفيصل، وأمير منطقة مكة المكرمة الحالي خالد الفيصل.