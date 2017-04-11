وزارة التعليم السعودية تحسم عودة الابتعاث للدول العربية

المصدر: الرياض- إرم نيوز

نفت وزارة التعليم السعودية، اليوم الثلاثاء، بشكل قاطع الأخبار التي تحدثت عن عزمها فتح ملف الابتعاث إلى جميع الدول العربية دون استثناء.

ونقلت وسائل إعلام سعودية عن المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي، أن حديث البعض عن إعادة الوزارة فتح الابتعاث إلى الدول العربية “عارٍ من الصحة”.

وقال العصيمي: إن الوزارة “تبحث عن تجويد الابتعاث من خلال الجامعات الدولية، التي تسهم في تحقيق قيمة عالية لدى المبتعثين، وتضيف إلى المستوى الذي حققته الجامعات السعودية والقفزات التي تشهدها وتحديداً في التخصصات التي تحتاج إلى تعزيز الدارسين فيها بخبرات عالمية وإثراء معرفي”.​

وكانت وسائل إعلام سعودية قد نقلت في وقت سابق اليوم عن الملحق الثقافي بسفارة المملكة في مصر خالد النامي قوله: إن “وزارة التعليم بدأت بدراسة جدوى فتح باب الابتعاث إلى الدول العربية، ممن لديها جامعات مميزة، من دون استثناءات”.

وأضاف النامي، أن وزارة التعليم تبحث عن المنتج الجيد للطلاب من خلال اعتمادها على القوائم العالمية للجامعات، الأمر الذي لا يقلل من شأن جامعات الدول العربية.