أول ظهور للمسن الذي حبسه أبناؤه بغرفة موصدة بالسلاسل بعد وصول وزارة العمل إليه (صورة)

المصدر: الرياض – إرم نيوز

نشر المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، خالد أبا الخيل، على صفحته الرسمية “تويتر”، صورة المسن الذي احتجزه أبناؤه في غرفة مغلقة بسلاسل حديدية.

وظهر المسن في الصورة جالسا على سرير، وأمامه شخص يبدو كطبيب أو ممرض يقدم له المساعدة، وعلق أبا الخيل على الصورة مؤكدا: “المسن محل الاهتمام والرعاية”.

وأدى مقطع فيديو نشرته “تواصل” يظهر رجلا مسنا داخل غرفة مغلقة بالسلاسل، وقال فيه إن أبناءه حبسوه في الغرفة، إلى استياء وغضب كبيرين بين السعوديين، مطالبين بإنهاء وضعه المأساوي ومعاقبة الأبناء.