بالصور.. مشاهير “سناب شات” في السعودية يوثقون لهوهم وعبثهم بأحد المنتجعات

المصدر: الرياض – إرم نيوز

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، صورا لمشاهير “سناب شات” وهم يعبثون بأحد المنتجعات السياحية في محافظة العلا.

وأعرب سعوديون عن غضبهم واستنكارهم لهذه التصرفات، مطالبين هيئة السياحة والتراث الوطني بفتح تحقيق في الواقعة ومعاقبة كل من يحاول الإضرار بسمعة السياحة الداخلية، بحسب “أخبار 24”.

وأظهرت الصور، التي نشرها شباب من مشاهير “سناب شات” على حساباتهم الشخصية، قيامهم باللهو بطفايات الحريق، وملاحقة بعض الحيوانات بطريقة ساخرة، خلال رحلة استجمام لهم في أحد المنتجعات السياحية.