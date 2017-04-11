موثق مقطع “شاب ينزع عباءة فتاة” في السعودية يروي تفاصيل الواقعة ويكشف ملابساتها

المصدر: الرياض – إرم نيوز

كشف موثق مقطع الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع في المملكة العربية السعودية، أمس الاثنين، ويرصد مجموعة فتيات وشابا في سيارة وهو يحاول نزع نقاب إحداهن، عن تفاصيل تصويره الواقعة.

وقال موثق المقطع، أنه بينما كان جالسا، صباح أمس، أمام مقهى بمجمع “سيتي تاور العليا” التجاري في تبوك، شاهد شابا يجلس في مركبة من نوع “رانج روفر” يقف أمام المقهى، ودخل في ملاسنة مع الفتيات.

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وأضاف، أنه سمع لاحقا تلفظ الفتيات على الشاب بكلمات غير لائقة، ثم شاهد إحداهن تلقي قارورة مياه عليه، حيث وقعت القارورة داخل سيارته.

وتابع الشاهد أن الشاب قام بعد ذلك برش المياه على الفتيات الثلاث، واشتبك معهن، وقام بركلهن برجله، ثم ركب سيارته، وحاول نزع عباءة إحداهن، مشيراً إلى أنه قام بإلقاء كوب شاي على صاحب السيارة محاولاً استيقافه، ولكنه هرب.

وكشف أنه تمكن من تسجيل رقم لوحة السيارة، وقام بإبلاغ الجهات الأمنية عن طريق تطبيق “كلنا أمن”، مضيفا أن مدير شرطة تبوك اتصل به وأخذ بعض المعلومات، بحسب صحيفة “تواصل”.

وكان مصدر أمني بشرطة تبوك أوضح أنه تم تحديد المركبة وهوية قائدها، مبيناً أن صاحب السيارة قام بتسليم نفسه للشرطة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة كافة، تمهيداً لتسليمه للجهات المختصة.