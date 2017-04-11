بالفيديو.. هذه تفاصيل واقعة مسن احتجزه أبناؤه بغرفة مغلقة بالسلاسل في السعودية

المصدر: الرياض – إرم نيوز

أعلن المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خالد أبا الخيل، التوصل للمسن الذي ظهر في مقطع فيديو وهو محتجز بغرفة مغلقة بسلاسل حديدية.

وتعهد أبا الخيل عبر صفحته الرسمية “تويتر” بتقديم الرعاية للمسن وإنهاء وضعه المأساوي بالتنسيق مع الجهات المعنية.

تم تحديد موقع المسن، لتقديم العناية والرعاية له، وإنهاء وضعه المأساوي، بالتنسيق مع الجهات المعنية. #ابناء_يحتجزون_والدهم_بالسلاسل — خالد أبا الخيل (@kabalkhail22) April 11, 2017

وتفاعلت الوزارة مع مقطع فيديو نشرته صحيفة “عاجل” في محافظة جدة، لمسن يظهر داخل غرفة، وقد أغلق عليه أبناؤه بابها والنوافذ بسلاسل حديدية، تاركين له بعض الاحتياجات البسيطة فقط.

وأكد مصور المقطع أن أبناء المسن حبسوه في هذا المكان، فيما بين الفيديو عجز المسن عن الحركة وعدم قدرته على التواصل بشكل جيد.

وذكر المصور أن أحد أهالي الحي حاول إقناع الأبناء بعدم غلق الباب على والدهم، لكنهم رفضوا هذا بحجة خوفهم من خروجه من المنزل، مناشدين الجهات المختصة سرعة التحقق من وضع المسن.

وتناقل رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، الفيديو المصور، عبر هاشتاغ #ابناء_يحتجزون_والدهم_بالسلاسل، مبدين غضبهم واستياءهم من تصرف الأبناء، حيث علق عبدالله المطيري: “حسبي الله ونعم الوكيل عليهم كما فعلتم في أبوكم راح يفعلون أولادكم فيكم الزمن دوار”.

وطالب “محمد” بأشد عقوبة للأبناء: “عقوق الله المستعان .. المفروض يربطون عياله بسلاسل فيها شوك .!”.

واستنكر “هلال العنزي”: “هؤلاء ليسوا بشر هؤلاء تكرم عنهم قول حيوانات لأن الحيوانات عندها رحمه هؤلاء مرضى أسال الله أن لا يشفيهم”.

لكن “منهرف” دافع عن تصرف الأبناء بحكم بعض الأسباب، حيث قال: “البيوت أسرار كيف حكمتم بالعقوق؟ يمكن أبوهم مريض نفسي أومخرف او زهايمر وخايفين عليه يطلع الحمد لله الذي عافانا”.