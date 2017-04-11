السجن والغرامة لشاب سعودي في دبي بسبب هذه الجريمة

المصدر: دبي – إرم نيوز

يواجه شاب سعودي، يبلغ من العمر 29 عامًا، عقوبة السجن مدة سنة واحدة في دبي، بعد حكم صدر عليه، أمس الاثنين، لحيازته أكثر من 62 كلغ من حبوب “الأمفيتامين” المخدرة.

ونفى الشاب، التهمة الموجهة إليه، بحيازة المخدرات والاتجار بها، لكن المحكمة أمرت بترحيله بعد انقضاء عقوبته، وقضت بدفعه غرامة قدرها 20 ألف درهم.

وألقي القبض على الشاب في 11 يناير/كانون الثاني في القصيص، حيث روى رئيس شرطة مكافحة المخدرات تفاصيل العملية قائلا إنه “تم تكليفي لأكون جزءًا من فريق العمل، حيث رصدنا المشتبه به الذي نعتقد أنه جزء من عصابة نشطة في تجارة المخدرات”، وفقا لموقع “خليج تايمز”.

وأضاف “بعد حصولنا على مذكرة تفتيش واعتقال، علمنا من مصادرنا أن المشتبه به متواجد في القصيص، وهناك رصدنا سيارته متوقفة خارج مطعم، وتواصلنا مع أقرب دورية، وحين شك المشتبه به بمطاردتنا له، حاول الهروب، لكن سيارته اصطدمت بسيارة أخرى، فأوقفناه هناك”.

وبعد تفتيش السيارة، عثرت الشرطة على 3 أكياس كبيرة، حاول المشتبه به الادعاء بأنها تحوي هواتف محمولة وأنه حصل عليها من رجل لا يعرفه في العوير.

وقال المدعي العام آنذاك: “تبين أن الأكياس تحوي الحبوب”.

وأرشد المتهم الشرطة إلى منزله الكائن في الشارقة، لكن الشرطة لم تعثر على شيء فيه، رغم أن تحاليل البول أكدت تعاطي المشتبه به للمخدرات.

فيما أظهر تقرير مختبر الجريمة أن الأدوية المضبوطة بعهدة الشاب تزن 62.82 كلغ من حبوب “الأمفيتامين”.