خطأ طبي ينهي حياة سعودية أثناء عملية ولادة ابنها الـ15 (صورة)

المصدر: قحطان العبوش – إرم نيوز

فارقت سيدة سعودية الحياة خلال ولادتها بعملية قيصرية أثيرت حولها شبهات بوقوع خطأ طبي من قبل فريق طبي نجح في الحفاظ على حياة المولود.

والسيدة، هي أم لـ 14 ابناً وابنة، وتوفيت أثناء ولادتها الابن الخامس عشر.

وقالت تقارير محلية إن السيدة رده آل حشيش (41 عاماً) دخلت مستشفى الولادة والأطفال الحكومي في مدينة نجران صباح الأحد الماضي بعد أن شعرت بأعراض الولادة، لكنها فارقت الحياة خلال إجراء فريق طبي في المستشفى عملية قيصرية لها.

ونقلت صحيفة “نجران الآن” الإلكترونية عن شقيق الفقيدة، معجب آل حشيش، قوله إن شقيقته فارقت الحياة بسبب خطأ طبي تسبب في نزيف حاد لها، وإنهم رفضوا استلام جثتها لحين التحقيق في الحادثة.

وأضاف أن المدير الطبي في المستشفى أقر في تقرير مكتوب، بوقوع خطأ طبي للفقيدة، تمثل بقطع أحد شرايينها، لكن مدير المستشفى رفض التوقيع عليه وقام بتمزيقه، قبل أن تتدخل الجهات الأمنية وتشكل إدارة صحة نجران لجنة تحقيق في الوفاة.

وأوضح أن اللجنة خلصت بإشارة غير مباشره بتقصير الفريق الطبي بعد العملية، لكن ذوي الفقيدة رفضوا نتائج التقرير وطالبوا بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة لا تتبع لوزارة الصحة السعودية.

ولا يزال جثمان السيدة في ثلاجة الموتى بمستشفى الولادة والأطفال في نجران حتى الآن، لرفض ذويها استلامه، فيما وجدت القصة تفاعلاً لافتاً على مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، بعد انتشار صور لأبناء الأم وبناتها الـ 15 برفقة والدهم.