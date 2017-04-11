دكتورة سعودية تنهي تفسير القرآن بعد 8 سنوات على بدء شرحه

المصدر: قحطان العبوش – إرم نيوز

أعلنت أكاديمية سعودية متخصصة بالشريعة الإسلامية، الثلاثاء، موعداً لاختتام درس لتفسير القرآن الكريم بعد 8 سنوات على انطلاق أولى جلساته في جامع دار العلوم بحي الفلاح بالرياض.

وقالت أستاذة الحديث في جامعة “الأميرة نورة بنت عبدالرحمن” الدكتورة رقية المحارب، عبر حسابها في موقع “تويتر”: “الثلاثاء بإذن الله ختام درس التفسير الذي ابتدأ منذ ثمانية أعوام، وسنتدارس سورتي الفلق والناس، في جامع دار العلوم بحي الفلاح، فكونوا معنا”.

وطوال ثمانية أعوام، ظلت الدكتورة المحارب، مواظبة على درس التفسير الأسبوعي كل يوم ثلاثاء، ما بين صلاتي المغرب والعشاء في جامع دار العلوم بحي الفلاح بالرياض، وقلما تم إلغاء الدرس في تلك السنوات باستثناء بعض أيام الثلاثاء التي صادفت اختبارات أو إجازات رسمية.

ولقي إعلان المحارب عن انتهاء شرح درس التفسير، اهتماماً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية وفي وسائل الإعلام المحلية التي أشارت في صفحاتها ومواقعها الإلكترونية للتجربة الفريدة.

كما أشاد كثير من المغردين السعوديين وبينهم مغردات ممن كن يحضرن درس التفسير، بالدكتورة المحارب و”التزامها بالدرس طوال كل تلك السنوات حتى أنهته بنجاح”.

وتعد تجربة المحارب، واحدة من أطول الفترات التي استغرقها درس لشرح القرآن الكريم كاملاً في بلد يعد قبلة المسلمين في العالم، وتنتشر فيه المساجد وحلقات تحفيظ وتفسير القرآن الكريم بشكل كبير.

ورقية محمد المحارب من أبرز الشخصيات الدعوية النسائية في السعودية والخليج، وإضافة لكونها أستاذة الحديث في جامعة الأميرة نورة، فإنها تشغل -أيضاً- منصب مشرفة موقع إلكتروني لها ومعهد النجاح للسنة النبوية، ورئيسة تحرير مجلة العلوم الشرعية واللغة العربية.