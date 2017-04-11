تهديد سعودية بـ”حزام ناسف” مقابل إنقاذ زوجها العربي.. والشرطة تكشف عن مفاجأة

المصدر: جدة – إرم نيوز

ألقت شرطة جدة في المملكة العربية السعودية القبض على شخصين بعد اقتحامهما منزل مواطنة وتهديدها.

ودخل شخصان منزلا بالعنوة واحتجزوا زوج مواطنة، وطلبا من المواطنة مليون ريال كفدية أو قتل الزوج، قبل أن تتمكن قوات الشرطة من دخول المنزل والإطاحة بهما وكشف تورط الزوج معهما.

وقال الناطق الإعلامي لشرطة مكة، إن بلاغا ورد من مواطنة في العقد الرابع من عمرها، يفيد بدخول شخصين لمنزلها الكائن في جدة وبحوزتهما مسدس وسكين، وادعيا أن لديهما حزامًا ناسفًا، واحتجزا زوجها مهددين بقتله ما لم تدفع لهما مليون ريال لإخلاء سبيله، بحسب “أخبار 24”.

وتمكنت قوات الأمن من دخول المنزل والقبض على شخصين بعد مقاومتهما ومحاولتهما الهرب، وضبط بحوزتهما المسدس والسكين ومبالغ مالية من عدة عملات، وتبين أن أحدهما من جنسية آسيوية والآخر من جنسية عربية.

وكشف الأمن تورط زوج المواطنة، وهو من جنسية عربية، حيث كان على اتفاق مع الجانيين ليقوما بابتزاز الزوجة للحصول على المبلغ.

وأحيل الزوج والجانيان إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لاتخاذ الإجراءات اللازمة.