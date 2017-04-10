وفاة الأمير سعد.. أحد أبناء ملك السعودية الراحل فيصل بن عبدالعزيز

المصدر: قحطان العبوش – إرم نيوز

أعلن الديوان الملكي في السعودية، اليوم الإثنين وفاة سعد بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود عن عمر ناهز الـ 75 عاماً.

وقال الديوان في بيان مقتضب “سيصلى على جثمان الأمير سعد بعد صلاة عصر يوم غد الثلاثاء في المسجد الحرام بمكة المكرمة”.

والأمير سعد، هو أحد أبناء الملك فيصل بن عبدالعزيز، ووالدته هي الأميرة هيا بنت تركي بن عبد العزيز بن عبد الله آل سعود.

وولد الأمير سعد عام 1942 ، ودرس في جامعتي كمبردج و برينستون، وكان يعمل نائباً لرئيس شركة “بترومين”، قبل أن يترك وظيفته ويتفرغ لأعماله الخاصة.

والأمير سعد هو شقيق وزير الخارجية السعودي الراحل الأمير سعود الفيصل، وأمير منطقة مكة المكرمة الحالي خالد الفيصل.