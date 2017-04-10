بـ”توبة”.. السعودي حامد الضبعان يعتزل الإنشاد الديني للتفرغ للدراما والمسرح

بـ”توبة”.. السعودي حامد الضبعان يعتزل الإنشاد الديني للتفرغ للدراما والمسرح
المصدر: الرياض – إرم نيوز

قرر المنشد السعودي حامد الضبعان اعتزال الإنشاد، نهائيا موضحا أن شيلة “التوبة” ستكون “آخر وجود له في الإعلام المحافظ”.

وبرر الضبعان في تغريدة له عبر صفحته الرسمية “تويتر”، تراجعه سابقا عن اعتزال الإنشاد بـ”إلحاح شخصيات مؤثرة”، لكنه أكد أن قراره هذه المرة لا رجعة فيه.

ويبدو أن المنشد السعودي سيتراجع عن الإنشاد لصالح التمثيل والدراما، بحسب ما أعلنه على صفحته، حيث سيشارك خلال الفترة المقبلة بعدة مسرحيات بمختلف مناطق المملكة، كما أنه سيشارك في عدة مسلسلات، من أهمها مسلسل “أحمد بن حنبل” الذي سيعرض على القناة القطرية.

ولفت الضبعان إلى أنه موجود بالتمثيل منذ مدة سواء في قنوات محافظة أو غير محافظة، معربا عن اعتزازه بأعماله السابقة، من أناشيد، وشيلات، ومنولوجات، ومسلسلات، معتبراً أنها جزءٌ منه، وأنه يعتز بالجمهور الذي قضى معهم سنوات جميلة، منوهاً إلى أنه ترك أناشيد الإعلام المحافظ لكنه لن يصبح مغنياً. بحسب موقع “أخبار 24”.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث
الوسومات :
اترك تعليقاً