بـ”توبة”.. السعودي حامد الضبعان يعتزل الإنشاد الديني للتفرغ للدراما والمسرح

المصدر: الرياض – إرم نيوز

قرر المنشد السعودي حامد الضبعان اعتزال الإنشاد، نهائيا موضحا أن شيلة “التوبة” ستكون “آخر وجود له في الإعلام المحافظ”.

وبرر الضبعان في تغريدة له عبر صفحته الرسمية “تويتر”، تراجعه سابقا عن اعتزال الإنشاد بـ”إلحاح شخصيات مؤثرة”، لكنه أكد أن قراره هذه المرة لا رجعة فيه.

ويبدو أن المنشد السعودي سيتراجع عن الإنشاد لصالح التمثيل والدراما، بحسب ما أعلنه على صفحته، حيث سيشارك خلال الفترة المقبلة بعدة مسرحيات بمختلف مناطق المملكة، كما أنه سيشارك في عدة مسلسلات، من أهمها مسلسل “أحمد بن حنبل” الذي سيعرض على القناة القطرية.

اعمالي القادمة :

احمد بن حنبل تلفزيون قطر

مستوصف فنيطل قناة المجد

شباب البومب روتانا خليجية

ومسرحية اجتماعية للشباب اخر شيلة : التوبة — حامد الضبعان (@Hamed_aldaban) April 10, 2017

تواجدي كان في الاعلام المحافظ من خلال النشيد ،،، واعتزلته .

اما التمثيل فانا متواجد فيه من زمان من خلال قنوات محافظه و غير محافظه — حامد الضبعان (@Hamed_aldaban) April 9, 2017

ولفت الضبعان إلى أنه موجود بالتمثيل منذ مدة سواء في قنوات محافظة أو غير محافظة، معربا عن اعتزازه بأعماله السابقة، من أناشيد، وشيلات، ومنولوجات، ومسلسلات، معتبراً أنها جزءٌ منه، وأنه يعتز بالجمهور الذي قضى معهم سنوات جميلة، منوهاً إلى أنه ترك أناشيد الإعلام المحافظ لكنه لن يصبح مغنياً. بحسب موقع “أخبار 24”.