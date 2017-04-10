“القدية”.. أكبر مدينة ثقافية ورياضية وترفيهية في السعودية (فيديوغرافيك)

المصدر: أبوظبي - إرم نيوز

أعلن الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي ولي العهد السعودي رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، إطلاق مشروع أكبر مدينة ثقافية ورياضية وترفيهية نوعية في السعودية، وذلك بمنطقة “القدية” جنوب غرب العاصمة الرياض، التي تعد الأولى من نوعها في العالم بمساحة تبلغ 334 كيلومترًا مربعًا، بما في ذلك منطقة سفاري كبرى.

ويأتي المشروع ضمن الخطط الهادفة إلى دعم رؤية المملكة العربية 2030 للإسهام في تنويع مصادر الدخل وإيجاد مزيد من الفرص الوظيفية للشباب.

لكن رغم ذلك، شهد المشروع الجديد جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي في السعودية بين مؤيد ومنتقد.