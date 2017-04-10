بالفيديو.. شاب يتحرش بأربع سعوديات وينزع نقاب إحداهن في تبوك

المصدر: الرياض – إرم نيوز

وثق أحد الأشخاص في المملكة العربية السعودية، محاولة شاب التحرش بأربع فتيات سعوديات أمام أحد مراكز التسوق الشهيرة في منطقة تبوك.

ورصد الفيديو، شابا يخرج يده من سيارة ويحاول نزع نقاب وجذب إحدى الفتيات من لباسها، فما كان من الفتيات إلا أن قاومنه، وأخذت إحداهن بضربه، ثم رمته بحجارة، فيما فر الشاب بسيارته هاربًا.

واستمرت الفتاة بالصراخ، بينما تصاعدت أصوات سباب لشاب، قبل أن تقترح إحداهن ضرورة إبلاغ الشرطة.

وتم تقديم الفيديو إلى رجال الأمن في الم?%8