قريبًا.. بطولة “البلوت” في السعودية بضوابط شرعية

المصدر: الرياض – إرم نيوز

تسعى اللجنة السعودية للرياضات الذهنية إلى إطلاق بطولة للعبة “البلوت” على مستوى مناطق المملكة مع بداية عام 2018.

وقال رئيس اللجنة عثمان القصبي أن الفكرة لاقت استحسانا كبيرا من قبل رعاة أعلنوا رغبتهم في الانضمام إلى المشروع، لما لهذه اللعبة من شعبية واسعة في السعودية.

وأضاف، لـ”عين اليوم”، أن اللجنة تعمل على توحيد قوانين اللعبة، نظرا لاختلاف طريقة لعبها من منطقة إلى أخرى.

وأكد القصبي أن اللجنة تعمل وفق الضوابط الشرعية، وأن البطولة ستلتزم بالفتاوى الرسمية التي تتيح اللعبة ضمن شروط محددة.

يذكر أن اللجنة السعودية للرياضات الذهنية تم إنشاؤها ضمن التشكيل الجديد لمجالس إدارات الاتحادات الرياضية للدورة الأولمبية (2017/ 2020)، والذي أعلنه رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالله بن مساعد أواخر العام الماضي 2016.