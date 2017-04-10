ما حقيقة وجود “أحذية مسيئة” في أسواق السعودية؟ (صورة)

المصدر: الرياض – إرم نيوز

نفت هيئة مكافحة الإشاعات في المملكة العربية السعودية ما تم تداوله بعنوان “العثور على أحذية مسيئة في أسواق المملكة العربية السعودية”، مؤكدة أن لا صحة لهذه المعلومات.

وأوضحت الهيئة أن الصور التي تم نشرها على أنها في المملكة، تم التقاطها في ماليزيا قبل سحبها من الأسواق.

وانتشرت في وقت سابق عبر موقع التواصل “واتس اب” في السعودية، صور أحذية منقوش عليها عبارة “لا حول ولا قوة إلا بالله”، وتعليقا مرفقا لأحد الأشخاص بأن هذه الأحذية تباع بـ”هايبر بندة” وبعض مراكز التسوق، مطالبا الجهات المعنية بالتدخل لإيقاف بيعها.