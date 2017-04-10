بالصور.. مصمم أزياء كويتي يثير الجدل في السعودية

المصدر: قحطان العبوش – إرم نيوز

أثار إعلان عن معرض أزياء نسائي سيقام في مدينة جدة السعودية يوم غد الثلاثاء، موجة جدل واسعة في السعودية، بسبب مشاركة مصمم أزياء كويتي شهير في المعرض الذي يقام بشكل سنوي في المملكة.

وبدأ الجدل حول المعرض، عندما نشرت شركة “ريفان” لتنظيم المعارض، إعلاناً عن انطلاق معرض العروس الدولي الثامن في فندق جدة هيلتون في محافظة جدة من 11 إلى 13 نيسان/أبريل الجاري تحت رعاية الأميرة مشاعل بنت مقرن بن عبدالعزيز، وبحضور المصمم الكويتي يوسف الجسمي المعروف بلقب “جسميكو”.

وأثار الإعلان جدلاً واسعاً بين المغردين السعوديين بعد أن أطلق حساب على موقع “تويتر” اسمه “تحت المجهر” وسماً بعنوان “#عرض_نسائي_امام_مصمم_كويتي_بجده” وراح يدعو المغردين السعوديين لإبلاغ الجهات المسؤولة عن تنظيم المعرض بسبب “مخالفته للشريعة الإسلامية”، من خلال تنظيم المصمم الكويتي لعرض أزياء نسائي.

وقوبلت دعوة الحساب “غير الموثق” باستجابة واسعة من قبل مغردين سعوديين طالبوا إمارة منطقة مكة بالتدخل لإلغاء المعرض، أو منع مشاركة المصمم الكويتي في عرض الأزياء الذي سيقام على هامش المعرض.

ورغم محاولة كثير من المغردين إيضاح حقيقة مشاركة المصمم الجسمي في المعرض، وأنها لن تكون بإشرافه على تنظيم عرض أزياء نسائي، كما يتم الترويج له على مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن غالبية المغردين على الوسم لم يستجيبوا لتلك الدعوات.

واضطرت الشركة المنظمة للمعرض في نهاية الأمر إلى إصدار بيان توضيحي أكدت فيه أن مشاركة الجسمي في المعرض “لا يوجد فيها أي عرض أمام الحضور أو وقوف عارضات أو ما شابه ذلك”.

ويشهد معرض العروس، الذي تحضره العائلات، بشكل سنوي مشاركة شركات وأفراد متخصصين بعرض كل ما يتعلق بالعروس من ملابس واكسسوارات ومكياجات وغيرها، إضافة للحفلات ومتطلباتها.