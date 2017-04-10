بالفيديو.. الطفل السعودي “السحلي” يكشف عن الهدية التي منحه إياها الأمير الوليد

المصدر: الرياض – إرم نيوز

أعلن الطفل السعودي الشهير الملقب بـ”السحلي” عن قيمة الهدية التي منحه إياها الأمير الوليد بن طلال خلال لقائهما مؤخرا، بناء على طلب الطفل.

وبيّن مقطع فيديو، تم تداوله أمس الأحد، حقيقة العطية التي منحها الأمير الوليد للطفل، بعد أن سأل صاحب الفيديو المصور، السحلي، عن قيمة الهدية التي تلقاها، وعما إذا كان قد منحه الأمير سيارة ومليون ريال، فيما نفى الطفل هذا الكلام، وقال: “الأمير الوليد أعطاني 10 آلاف ريال”.

وانتشرت عبر مواقع سعودية مؤخرًا، صور للأمير الوليد بن طلال وهو برفقة الطفل “السحلي” في منطقة برية، وحولهما قطيع من الإبل، دون أي تفاصيل عن مجريات اللقاء.

وأثار الطفل السعودي في وقت سابق اهتمام الأمير، بعدما صور مقطعا على “سناب شات” يظهر فيه قسوة حياة البادية، ومتمنيا لو كان ابنا للأمير الوليد بن طلال. قبل أن تصل أمنيته للأخير ويلتقي به.