حساب المواطن.. وزارة العمل السعودية تكشف حصيلة المتقدّمين للدعم النقدي

المصدر: الرياض – إرم نيوز

قالت وزارة العمل السعودية اليوم الأحد، إن أكثر من 11.84 مليون سعودي تقدّموا حتى الآن لبرنامج الدعم النقدي الذي طرحته الحكومة لتخفيف تبعات فرض رسوم وزيادة أخرى على العديد من السلع والخدمات.

ووفق حسابات يمثل الرقم الإجمالي ما نسبته 59% من إجمالي السعوديين البالغ عددهم 20 مليون نسمة.

وأضافت الوزارة، عبر بيان، أن الرقم الإجمالي تضمن حوالي 2.48 مليون فرد هم مستفيدو الضمان الاجتماعي والتابعون لهم، وتم تسجيلهم تلقائيًا قبل انطلاق التسجيل في البرنامج منذ مطلع فبراير/شباط الماضي.

وبدأت المملكة، مطلع فبراير/شباط الماضي، التسجيل في برنامج الدعم النقدي “حساب المواطن”، لمواجهة الارتفاعات المرتقبة في أسعار الوقود والكهرباء والمياه، وحزمة من الضرائب والرسوم على السلع والخدمات.

ووفق آلية الاستحقاق، فإن الفئات المستفيدة من البرنامج هي: الأسر السعودية، والفرد السعودي المستقل في سكن خاص، ومستفيدو الضمان الاجتماعي (سيتم إلحاقهم في البرنامج بشكل آلي دون الحاجة للتسجيل في البوابة)، وأسرة المرأة السعودية المتزوجة من غير السعودي، وكذلك حاملو بطاقات التنقل (القبائل النازحة للسعودية أو ما يسمون البدون).

وتنوي السعودية رفع أسعار الطاقة والمياه تدريجيًا، لتصل للمعدل العالمي في 2020، فيما ستعوض المواطنين بدعم نقدي عبر ما يسمّى ببرنامج حساب المواطن.

ومن المقرر أن يحصل المواطنون على الدعم النقدي اعتبارًا من يوليو/تموز المقبل، قبل تطبيق الإصلاحات الاقتصادية، فيما سيبدأ التسجيل في البرنامج مطلع فبراير/شباط المقبل.

وستفرض السعودية ودول الخليج، ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على جميع المنتجات والخدمات باستثناء 100 سلعة أساسية، في الربع الأول من عام 2018.

وتعاني السعودية وهي أكبر دولة مصدّرة للنفط في العالم في الوقت الراهن، من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عمّا كان عليه العام 2014.

وأعلنت السعودية خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي، موازنة العام 2017، بإجمالي نفقات تبلغ 890 مليار ريال أي ما يعادل 237.3 مليار دولار، مقابل إيرادات قيمتها 692 مليار ريال أي ما يعادل 184.5 مليار دولار، بعجز مقدَّرة قيمته بـ 198 مليار ريال أي 52.8 مليار دولار.