“جدارة”.. الخدمة المدنية السعودية تبدأ استقبال طلبات الخريجات الراغبات بالوظائف الإدارية

المصدر: الرياض - إرم نيوز

استأنفت وزارة الخدمة المدنية السعودية، اعتبارًا من صباح اليوم الأحد عبر نظام “جدارة“، استقبال طلبات النساء الخريجات المتقدمات على الوظائف المعلنة والمشمولة بسلم رواتب الموظفين العموميين.

وأوضحت الوزارة أن مجال التسجيل واستقبال الطلبات سيبقى مفتوحًا حتى منتصف ليل الخميس المقبل.

وكانت الوزارة قد دعت، يوم الخميس الماضي الخريجين والخريجات الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة، لشغل الوظائف المتوفرة عبر نظام جدارة ، بعد أن تلقت طلبات تشغيل من قبل الجهات الحكومية في الرابع والعشرين من الشهر الماضي، حيث بلغ إجمالي عدد الوظائف 1894 وظيفة.