العاهل السعودي يهنئ ترامب على قراره “الشجاع” بشأن الضربة الأمريكية في سوريا‎

المصدر: وكالات – إرم نيوز

هنأ العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على قراره “الشجاع الذي يصب في مصلحة المنطقة والعالم”، بشأن الضربة الأمريكية على قاعدة “الشعيرات” الجوية التابعة للنظام السوري، ردًا على قصف الأخير لبلدة “خان شيخون” في إدلب بالأسلحة الكيميائية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى بينهما مساء الجمعة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية، فجر السبت.

واطلع ترامب العاهل السعودي “على تفاصيل العملية العسكرية التي نفذتها الولايات المتحدة ضد أهداف عسكرية محددة في سوريا”.

كما جرى خلال الاتصال “بحث العلاقات الثنائية المميزة بين البلدين الصديقين واستعراض الأوضاع في المنطقة والعالم”.

وكانت السعودية أول دولة عربية تعلن “تأييدها الكامل للعمليات العسكرية الأمريكية على أهداف عسكرية في سوريا” .