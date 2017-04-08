داعية سعودي بارز يتعرّض لانتقادات وسخرية لاذعة بسبب قصة عن طائر لقلق “عنف زوجته”

المصدر: قحطان العبوش – إرم نيوز

تعرض الداعية السعودي البارز عبدالله السويلم، لانتقادات واسعة وتعليقات ساخرة وطريفة بعد أن ظهر في مقطع فيديو يروي قصًة عن طائر اللقلق وزوجته، خلال حديثه عن الزنا والخيانة الزوجية.

ونشر مغردون سعوديون على موقع “تويتر” مقطع فيديو من إحدى محاضرات الشيخ، يتحدث فيه عن تجربًة أجراها عالم فرنسي على اللقالق انتهت بإعلانه دخول الإسلام، وتبيّن له في نهايتها أن اللقالق لا تقبل الزنا والخيانة الزوجية.

ويقول “السويلم” إن العالم سرق بيوض لقلق من أحد الأعشاش، ووضع مكانها بيوض دجاج، وثبّت كاميرا لمراقبة ردود الفعل، وعندما فقّست البيوض في العش بعد فترة من الزمن صيصان دجاج وليس فراخ لقلق، قام اللقلق الذكر بتعنيف أنثاه قبل أن تجتمع باقي اللقالق وتقوم بقتل الأنثى.

وجذب الوسم “#لقلق_يقتل_زوجته_لأنها_زانية” على موقع “تويتر” عددًا كبيرًا من السعوديين الذين تنوعت تعليقاتهم بين الانتقاد اللاذع والسخرية والطرافة، مقابل عدد محدود جدًا ممن حاولوا الدفاع عن “السويلم” بالقول إنه نقل قصة العال?%