رجل أمن مزيف ينفذ 14 عملية احتيال في السعودية

المصدر: قحطان العبوش - إرم نيوز

نجح شاب سعودي في انتحال صفة رجل أمن، ونفذ 14 مهمة خاصة حصل خلالها على أموال ومتعلقات شخصية أخرى لضحاياه قبل أن تطيح به الأجهزة الأمنية المختصة بعد تعدد البلاغات ضده.

وكان الشاب -وهو في العقد الثالث من العمر- يقوم بإيقاف السيارات أو الأشخاص في شوارع العاصمة الرياض بصفته المنتحلة كرجل أمن، أو يدخل إلى المكاتب والمحلات التجارية في الأسواق، ويسلب الأموال والمقتنيات الشخصية لضحاياه.

وجميع ضحايا الشاب الذين سجلوا 14 بلاغًا ضده عند الشرطة، هم من الوافدين الأجانب الذين يصعب عليهم طلب التحقق من هوية رجال الأمن عند تنفيذ مهماتهم.

وذكرت شرطة الرياض في بيان لها، أنها “أعدت كمينًا محكمًا للشاب وألقت القبض عليه لتعثر بحوزته على بعض المقتنيات الشخصية التي سلبها من ضحاياه”.

وأضافت أن الشاب أقر في التحقيقات بمسؤوليته عن 14 عملية سلب، ليتم التحفظ عليه، وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام في المنطقة لإكمال اللازم حسب الاختصاص.

ويلجأ بعض المجرمين السعوديين إلى انتحال صفة رجال الأمن واستغلال الوافدين الأجانب وسلبهم، مستغلين عدم إتقانهم للغة العربية، وعدم امتلاكهم والقدرة أو الجرأة على مناقشة رجال الأمن، إضافة لخشيتهم من تدقيق رجل الأمن على أوراق إقاماتهم الثبوتية التي قد تكون منتهية الصلاحية، وفي الغالب تطيح بهم الشرطة بشكل سريع.