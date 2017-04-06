كنيستان ترفعان العلم السعودي في حدث نادر (صور)

المصدر: قحطان العبوش - إرم نيوز

رفعت كنيستان أردنيتان، اليوم الخميس، علم السعودية في حدث نادر يعكس وجهاً آخر للمملكة المحافظة ويظهرها بصورة متسامحة ومناقضة لما تروجه عنها وسائل إعلام غربية وإيرانية كبلد متشدد.

وأظهرت صور من داخل كنيستيْ “مطرانية الروم الأرثوذكس” و”النيابة البطريركية العامة للموارنة”، في العاصمة الأردنية عمّان، العلم السعودي بجانب علم كنسي آخر، بينما يجلس رجال دين مسيحيون للترحيب بوفد سعودي رسمي.

وجاءت البادرة الكنسية بالتزامن مع زيارة السفير السعودي في عمّان، الأمير خالد بن فيصل بن تركي آل سعود، للكنيستين، ولقائه بالمسؤولين الدينيين فيهما، وتبادله للهدايا التذكارية معهم.

وخلال اللقاء، دار نقاش موسع بين الطرفين عن العلاقة بين الأديان السماوية، والمشتركات الأساسية بينها، وضرورة التوعية الفكرية والدينية لمحاربة التطرف ونبذ الأفكار الخاطئة التي من شأنها تضليل عدد ممن ينقصهم المعرفة الحقيقية بعلوم الأديان، وأن تعاليم الدين المسيحي لا تخالف الشريعة الإسلامية في الأمور الجوهرية والإنسانية.

وتعزز مثل هذه الزيارات من مكانة وصورة المملكة كبلد متسامح في وجه تقارير غربية وإيرانية تظهره على الدوام كبلد متشدد ومنبع للإرهابيين، بينما تتجاهل كونه أحد الأهداف الرئيسية للإرهابيين الذين شنوا خلال السنوات الماضية وحتى الآن هجمات دامية داخل المملكة.

وأسست السعودية في العام 2012 مركزاً عالمياً لحوار الأديان في العاصمة النمساوية فيينا، تحت مسمى “مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات”، ويشرف على إدارته مجلس إدارة من أتباع أديان وثقافات مختلفة يعملون على تعزيز التسامح والسعي إلى تحقيق الأمن والسلام والاستقرار لشعوب العالم.