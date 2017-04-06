بالفيديو.. رابح صقر يشعل جمهوره بهذه الرقصة الشهيرة بحفل الرياض

المصدر: الرياض – إرم نيوز

تفاعل جمهور الفنان السعودي، رابح صقر، بشدة مع رقصاته التي أداها في حفلة مركز الملك فهد الثقافي في العاصمة الرياض.

وأدى رابح صقر أمام جمهوره مع كل أغنية رقصة الـ”داب”.

واشتهرت هذه الرقصة أو الحركة عالميا في الملاعب الأوروبية بعد تسجيل الأهداف، ويعد الفرنسي بول بوغبا أول من أداها في الملعب عندما سجل هدفا لصالح يوفنتوس أمام نظيره سمبدوريا في الدوري الإيطالي عام 2016، ليتم تداول هذه الرقصة بعدها بشكل “جنوني” وتلاقي انتشاراً واسعاً.

أما الفنان رابح فيعد أول فنان عربي يؤدي هذه الرقصة الشهيرة.

يذكر أن الفنانين رابح صقر وخالد عبدالرحمن قدما الحفلة الثانية التي احتضنتها الرياض قبل يومين، وسط حضور جماهيري كبير وحماس لهما.